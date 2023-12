VIDÉO - Quand les animaux remplacent les tracteurs

Les chevaux de trait, sont-ils les tracteurs de demain ? L'idée peut paraître anachronique, et pourtant, la traction animale séduit de plus en plus d'agriculteurs. Reportage du 13H de TF1 en Corse où tout se passe en symbiose avec la nature.

Le long des dunes de sable, ils ramassent les encombrants ou les déchets ensemble, et ce n'est pas du folklore. Ce mardi, loin de la plage, Fred, accompagné de son cheval de trait travaillent en forêt et réalisent du débardage, là où les machines ne peuvent pas passer. Pour ce duo, les interventions peuvent être multiples. Elles correspondent à un souci environnemental.

Collaboration entre l'homme et l'animal

Après les bois et le littoral, changement de décor. Direction le Centre Corse et les vignes du Clos Venturi. Depuis plus de dix ans, un vigneron fait appel à la traction animale et à cet attelage en symbiose avec la nature.

Ludo et Charlène font équipe avec deux chevaux de trait depuis cinq ans. Entre chaque rangée de vigne, leur travail est technique et tout se passe entre parfaite collaboration entre l'homme et l'animal. Les dernières études montrent que la traction animale utilisée dans des espaces protégés et difficiles d'accès est moins coûteuse que les véhicules à moteur.