Réchauffement climatique : l'exemple de Singapour, la mégalopole qui passe au vert

Depuis près de 60 ans, Singapour n'en fini pas de s'étendre à la verticale. Cet ogre de béton et de gratte-ciel veut désormais verdir son paysage. Mais ce pays, le plus urbanisé au monde, et le troisième plus densément peuplé manque de place. Les parcs se trouvent donc désormais sur les toits des immeubles, comme le montre le reportage du 20H en tête d'article. Huen Mi Hui se promène chaque jour au 47e étage de sa tour.