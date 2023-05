Recyclage : ces agriculteurs des Landes arrosent leurs champs avec les eaux usées

Frédéric Dudon est l’un des trois agriculteurs qui en bénéficient. Avant, il pompait l’eau de la rivière, mais il devait faire face à des restrictions d’eau chaque été. Grâce à cette eau garantie chaque année, il peut miser sur des cultures plus coûteuses, car il est assuré de faire une bonne récolte. Il produit désormais 70% de semence. "Ça nous a permis de faire des productions à forte valeur ajoutée. Si on n’a pas le volume d’eau suffisant, les plantes se rationnent et on a une diminution des rendements", explique-t-il.