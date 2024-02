Invendus, déchets compostables... Comment éviter le gâchis à la fin des marchés

Quand un marché se termine, de nombreux fruits et légumes abîmés traînent sur les trottoirs. Aujourd'hui, on évite de les jeter. On préfère, soit les offrir aux clients, ou alors les transformer en compost.

Des cagettes, du plastique et des restes en tout genre, c'est l'heure de ranger les étals à Tours (Indre) . Invendues, des pommes et poires sont récupérées par Florent Audeguil auprès d'une dizaine de commerçants. Trois tonnes collectées chaque semaine qui, avant, partaient directement à la poubelle. "C'était ne pas utiliser une ressource qui a une valeur, qui peut être utilisée dans des champs, chez des particuliers. Ce qu'on fait permet de revenir à quelque chose qui est naturel, comme il y a 150 ans quand on venait chercher les biodéchets en ville et qu'on les mettait directement dans les champs", détaille le cofondateur des Vers de Tours. Une démarche 100% écologique : tous les déchets sont transportés à vélo.

Des solutions qui se multiplient. Dans le département voisin, la ville de Poitiers (Vienne) a opté pour des bacs dédiés aux professionnels. Ces containers sont accessibles grâce à une carte. Mais certains commerçants ne l'ont toujours pas reçue et sont donc contraints de tout jeter dans la même poubelle.

On retrouve Florent sur son vélo. Les fruits et légumes trop mûrs sont transportés à quelques kilomètres du marché de Tours, déposés et mélangés à un tas de compost. Au bout d'un an de maturation, nous obtenons un produit qui peut être utilisé pour

la plantation ou le gazon. Du compost vendu aux particuliers. Depuis le 1er janvier, les collectivités ont l'obligation de proposer des solutions pour recycler les végétaux.