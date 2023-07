VIDÉO - Recyclage : que sont les végèteries, qui se développent en France ?

Recycler ses biodéchets, c'est aussi possible chez soi. Augustin et Domitille n'ont jamais jeté les épluchures à la poubelle. Elles vont servir à faire du compost, le fameux engrais. Tout part à l'autre bout du jardin pour finir dans une boîte appelée le "composteur". Chaque Français produit en moyenne 80 kilos de biodéchets par an et le compostage divise ce volume par trois.

Et la pratique se développe : en 2008, 25% des foyers s'y étaient mis, puis 34% en 2020. Encore insuffisant, mais des solutions existent. À partir du 1er janvier, les communes auront même l'obligation d'en proposer une à chaque foyer.

Elles sont déjà en place dans certaines résidences en milieu urbain. Et il est aussi possible de composter dans l'espace public, comme dans un jardin de Fontenay-le-Comte (Vendée) où nous avons filmé. Les conteneurs, gérés par une association, sont situés à quelques mètres du bac à sable des enfants.