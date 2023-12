VIDÉO - Réduire ses emballages : un défi au quotidien pour cette "famille zéro-déchet"

Comment se passer des emballages souvent trop nombreux ? Dans le cadre d'une semaine spéciale anti-gaspi, le 13H de TF1 a suivi une famille qui fait des efforts de la cuisine à la salle de bain. Regardez ce reportage.

Johanne Goubet est participante "famille zéro déchet". Au menu de ce midi chez la mère de trois enfants, des spaghettis, mais avec une courgette. Voilà qui évitera de jeter à la poubelle l’emballage des pâtes. Depuis un mois, ses bouteilles sont en verre et elles sont consignées. Zéro gaspi, c’est le credo de cette famille. Et pour s’en convaincre, il faut jeter un œil à la salle de bain. Là, il n’y a plus de bouteille de shampooing, d’après-shampooing ou de gel douche.

Évidemment, Johanne fait le tri. Elle a d’ailleurs réduit son sac-poubelle de moitié. Et pourtant, ça ne lui rapporte rien. Pire, ça lui coûte même un peu plus cher. "En fait, la taxe d’ordures ménagères a augmenté et on paie la même chose que tout le monde", affirme-t-elle.

Retour à la maison, à l’intérieur, il fait chaud grâce à un poêle à granulés. Cette énergie coûte moins cher que le gaz et est moins polluant. Alors, être zéro gaspi permet d’économiser un peu d’argent, mais procure surtout l’immense satisfaction de prendre soin de la planète.