REPORTAGE - Finistère : aux côtés des anges gardiens des phoques gris, sur les bords de la mer d'Iroise

Dans le Finistère, une équipe de soigneurs a été détachée à plein temps pour s'occuper des jeunes phoques épuisés qui s'échouent régulièrement sur les plages de la mer d'Iroise. Pris en charge par le centre d'Océanopolis, les animaux y sont soignés avant d'être relâchés. Une équipe de TF1 a pu suivre le parcours de certains d'entre eux.

Il est à la fois discret et très curieux dans son milieu naturel. Le phoque gris est un animal emblématique de la mer d'Iroise, dans le Finistère. Ils seraient plus de trois-cents à s'épanouir entre les îlots au large, en raison de la nourriture abondante qu'ils y trouvent. Mais les animaux sont également victimes des violentes tempêtes qui peuvent toucher cette région de l'Hexagone l'hiver. Et lorsqu'elles surviennent, les échouages de phoques se multiplient. Il s'agit, la plupart du temps, de jeunes individus épuisés, retrouvés sur les plages, les rochers ou les parkings de la côte.

"C'est assez atypique dans le milieu naturel, car les femelles phoque gris mettent bas à l'automne, et comme il y a un sevrage qui est brutal, le jeune doit apprendre tout seul à appréhender son milieu naturel. Et en hiver, ça peut être très compliqué", explique Océane Guyomard, soigneuse animalière pour l'Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins de Bretagne (Acmom) dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

80% des phoques sauvés

L'association pour laquelle elle travaille œuvre dans les locaux d'Océanopolis, à Brest, où se trouve l'un des plus importants centres de soins en France. Ouvert en 1989, il accueille en moyenne chaque année une trentaine de phoques. En 34 ans, il en a soigné plus de 785. Lorsque les animaux y sont emmenés, ils sont auscultés par les vétérinaires, qui établissent un diagnostic et un protocole de soins, pour atteindre un taux de survie d'environ 80%. Le but est clair pour les soignants du centre : relâcher les animaux dans la nature.

Et pour cela, il faut limiter les interactions entre les phoques et les humains au maximum. "On va limiter vraiment les manipulations des animaux au strict minimum, parce que c'est toujours très stressant pour eux. On ne les manipulera pas si on ne doit pas leur administrer des soins ou de la nourriture", détaille Barbara Blanc, vétérinaire à Fauvenet, à Nantes (Loire-Atlantique). "L'idée, c'est de faire de la veille sanitaire qui va pouvoir prendre en charge ces animaux qui sont en difficulté (...) certains seraient peut-être morts sans notre intervention", abonde Océane Guyomard. Après les soins en clinique, les phoques sont transférés dans des bassins de réhabilitation avant d'être relâchés dans la nature.