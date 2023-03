REPORTAGE - Les yeux du singe tarsier, 45 millions d'années qui vous contemplent

Dans le sanctuaire à Bohol, les règles sont strictes. Le chuchotement est obligatoire et il est interdit de toucher aux tarsiers. Mathys Durand, un touriste français et ses amis, voyagent spécialement sur l’île pour les apercevoir. Avec une taille de quinze centimètres, il pèse 100 grammes à peine. Derrière ce poids plume, c’est l’un des plus vieux primates au monde. Il a 45 millions d’années. Pour vivre heureux, ils vivent cachés, car les tarsiers sont extrêmement craintifs.