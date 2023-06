REPORTAGE - Retour du gypaète barbu : la fragile réintroduction du plus grand rapace d'Europe dans le Vercors

C'est sa barbe sombre en forme de brosse qui donne au gypaète barbu son nom. Facilement reconnaissable à l'âge adulte en raison de la couleur rouille de son plumage ventral, l'oiseau est le plus grand rapace d'Europe. À l'âge adulte, aux alentours de sept ans, il mesure entre 1,10 et 1,30 mètre pour une envergure de 2,90 à 3 mètres. Mais l'oiseau a longtemps été accompagné d'une réputation sulfureuse et infondée, accusé d'enlever et dévorer des agneaux ou même les enfants.

Longtemps surnommé "l'oiseau de Satan" en raison de ses yeux de couleur jaune ou de ses plumes rouille, il a été classé "espèce nuisible" en 1875 puis a disparu des Alpes en 1920. Il faudra plus de 50 ans pour que les premiers programmes de réintroduction soient lancés à travers les massifs alpins européens. Le premier voit le jour en 1978 permettant, 30 ans plus tard, de réintroduire le gypaète dans les Alpes grâce, notamment, à un lâcher de 212 rapaces en 2015 entre l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la France. Des oiseaux qui se sont ensuite reproduits avec succès.