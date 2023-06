VIDÉO - Risque incendie : les Bouches-du-Rhône en alerte maximum

Au total, dans le département des Bouches-du-Rhône, 14 massifs sont en alerte modérée et cinq autres en vigilance rouge, donc interdits à tous les promeneurs. Sur un axe entre Aix et Marseille, les pompiers sont d'ores et déjà positionnés et se tiennent prêts à intervenir.

"Le fait de les mobiliser sur différents points stratégiques du territoire permet d'être réactifs et d'avoir une intervention précoce pour juguler un départ d'incendie dans les meilleurs délais", explique le capitaine Stéphane Trinci, chef du Centre d'incendie et de secours (CIS) à Gardanne.