VIDÉO - Salon de l'agriculture : puissants et écologiques, les chevaux champions de la traction

Au Salon de l'agriculture, le public a pu découvrir l’importance des chevaux de trait. Impressionnants de puissance, ils ont déployé leur force de traction lors d'un concours.

Il ne reste que quelques minutes à Julie, et à son cheval Icône, avant le concours du jour. "Je suis stressée, c'est ma première participation", confie-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Le public n’a pas attendu le début de l’épreuve, ils sont déjà nombreux à admirer l'impressionnant cheval, encore dans son box. Julie a un dernier moment de complicité avec Icône, puis direction la ligne de départ, sous le regard de son mari qui n’en rate pas une miette.

Un traîneau de 300 kilos

C’est parti pour le concours de traction. Le cheval doit effectuer un parcours précis, passer entre des plots sans les toucher, pour ne pas faire tomber les balles jaunes qui les coiffent. Le tout en tirant un traîneau de 300 kilos, sur lequel montent progressivement des passagers, jusqu’à le remplir an maximum pour le sprint final.

Ces chevaux sont très utilisés dans les champs aujourd’hui pour déplacer des charges lourdes, ils pourraient même avoir d’autres utilités. "Alors qu'on aborde des questions d’écologie et d’économie, il y a des villes comme Vendargues, par exemple, à côté de Montpellier, qui ont fait le choix de laisser tomber le transport des enfants via des bus motorisés, et de revenir au cheval de trait", affirme Jérémy Chaix, commentateur des concours équins.