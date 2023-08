VIDÉO - Sécheresse : des plantes plus résistantes pour remplacer les pelouses

Voilà un an qu'Annie et Stéphane ont complètement transformé les 150 m² de leur jardin. Au sol, il n'y a plus un brin de pelouse, mais des essences méditerranéennes. La lavande et le laurier ont remplacé le gazon, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article, et consomment beaucoup moins d'eau.