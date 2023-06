VIDÉO - Manque d’eau : l’idée pleine de bon sens d’une commune de Haute-Marne

Pour la ville de Chaumont, tous les moyens sont bons pour récupérer de l'eau de nettoyage ou d'arrosage : piscines, mares et même stations d'épuration. "Sur les eaux de récupération de stations d'épuration, on attend des autorisations de l'ARS pour cadrer complètement ce que l'on peut faire, puisqu'il y a bien sûr un aspect sanitaire qu'il faut aussi appréhender", affirme Damien Jaugeon, adjoint (LR) au maire de Chaumont en charge de l'environnement et de l'urbanisme.

La ville va aussi inciter les propriétaires de piscines à traiter l'eau pour pouvoir la réutiliser plutôt que de la vidanger chaque été.