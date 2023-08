VIDÉO - Sécheresse : malgré les pluies abondantes, des dizaines de communes en pénurie d'eau

L’année dernière, une rivière impossible à traverser coulait à Eyjeaux (Haute-Vienne). Aujourd’hui, c’est devenu une flaque d’eau. "Au fur et à mesure des années, cette source remonte de moins en moins", constate Thomas Gaugiran, agriculteur. Or, les bêtes venaient s’y abreuver l’été. Sans cette eau, les éleveurs ont dû trouver une solution beaucoup plus onéreuse. "On prend l'eau directement au compteur, c'est des surcoûts."

Pourtant, il a plu en Haute-Vienne ces deniers jours, mais en quantité insuffisante. Ces pluies ont eu un effet néfaste sur les cultures. "Le sol a fissuré, ça crée une croûte. C'est gênant pour le travail et pas bénéfique pour les cultures."