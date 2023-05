VIDÉO - Sécheresse : pourquoi le verre n'est qu'à moitié plein malgré les pluies abondantes

Après des semaines de pluie, le niveau de la Moselle est aujourd'hui rassurant. Pour de nombreux cours d'eau en France, les récentes pluies permettent d'envisager l'été plus sereinement. "Il y a eu suffisamment de pluie au mois d'avril pour regagner des hauteurs d'eau très satisfaisantes, explique Sophie-Charlotte Valentin, directrice territoriale Nord-Est des Voies navigables de France, dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus. Pour la navigation, c'est une très bonne nouvelle, mais aussi pour tous les usages de l'eau". Ici, ce sont par exemple des bateaux de plaisance qui pourront circuler sans problème avec leurs touristes.

Les pluies intenses de ces derniers mois sont aussi une bonne nouvelle pour les barrages et la production d'électricité. "Grâce aux pluies de ces derniers jours et à la gestion prudente qui a été permise tout cet hiver, on a un taux de remplissage de nos barrages qui est au-dessus des normales. Pour cet été, cela veut dire qu'on est mieux parti que l'an dernier, mais tout dépendra de ce qui va se passer d'ici à cet été", souligne Emmanuel Verger, directrice de EDF Hydro.