VIDÉO - "Honteux" : la nappe phréatique d'un village de l'Hérault vendue à un géant de l'eau en bouteille ?

"Une vingtaine de semi-remorques va traverser les villages pour vendre de l'eau à un prix d'or, alors qu'on l'avait là sur le territoire, et que peut-être que dans quatre matins, on va crever de soif. Vraiment, on ne comprend pas du tout", s'indigne la vigneronne, dont l'exploitation sera toute proche du forage.

Les habitants ont créé un collectif, "Veille eau grain", et déposé plusieurs recours en justice pour empêcher la vente. "Tout le long de la route départementale, il va y avoir une usine de mise en bouteille de cette eau de source, indique son président Christophe Savary de Beauregard. Donc il faut considérer que cette usine va fabriquer 1,6 million de bouteilles par jour. Alors que cette réserve pourrait alimenter un village de 20.000, jusqu’à 50.000 habitants."

Alors que la mairie n'a pas souhaité s'exprimer, les habitants manifestent leur mécontentement : "Je trouve honteux que ce soit vendu à des multinationales, ça va abimer les paysages, abimer la viticulture, abimer les terres !", s'indigne une Montagnacoise.