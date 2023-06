VIDÉO - Régler la clim à 26°C ? La nouvelle règle du gouvernement accueillie fraîchement

Au sein de l'entreprise Castalie, tout est déjà prêt. La climatisation, c'est 26 degrés et pas un de moins, soit deux degrés de plus qu'auparavant. C'est justement ce que souhaite imposer le gouvernement, qui a présenté mardi son plan de sobriété énergétique pour cet été 2023, dans les entreprises, les commerces et les transports.

"Je ne l'ai pas remarqué particulièrement, donc jusque-là tout va bien", réagit une salariée de l'entreprise basée à Boulogne-Billabncourt. "Je n'ai pas la clim chez moi, donc quand on arrive au bureau et que la clim est à 26°C, c'est plutôt agréable", abonde un autre. "25, 26°C, ça va, c'est au-dessus que ça devient compliqué", observe une passante.