VIDÉO - Stylo, bouteille, pot de yaourt : parmi ces trois objets du quotidien, lequel ne se recycle pas (encore) ?

Stylos, bouteilles de verre, pots de yaourt. Consommés massivement, ces trois produits ont un destin différent une fois jetés. Le 20H de TF1 vous raconte ce qui leur arrive après utilisation.

Une centaine de millions de stylos sont jetés chaque année en France. Mais Anne Gilleux, Professeure à l'école Jules Michelet, a décidé de les récupérer pour les recycler, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Et c'est dans une entreprise normande, Plas Eco, que tout se passe. Tables de pique-nique, bancs, jardinières, 400 pièces de mobiliers urbains y sont produites chaque année, issues de ce recyclage d'un de nos objets les plus usuels.

Le verre, facile à recycler

Pour Gauthier Decarne, co-fondateur de "Q de bouteilles", la bonne idée a été trouvée lors d'une soirée arrosée. Il récupère depuis les bouteilles vides des restaurants, pour en faire des objets conçus pour durer. Chaque bouteille a une histoire, une forme, une couleur, qui va déterminer son utilité. Depuis 2016, 45.000 tonnes de verres ont ainsi été réutilisés.

En revanche, les pots de yaourt n'ont pas de seconde vie. Chaque minute en France, 500 finissent à la poubelle. Or, les 3/4 d'entre eux sont fabriqués avec du polystyrène, et ce plastique-là ne se recycle pas. Une alternative à ce matériau, fabriqué à partir de paille de blé et de résidus agricoles, a été mis au point dans un laboratoire de l'Institut national de la recherche agronomique (INRAE). Sa production coûte pour l'instant deux fois plus cher que celle du polystyrène, mais l'espoir des chercheurs est que des industriels s'emparent de cette innovation, pour réduire drastiquement son coût de fabrication.