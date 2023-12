VIDÉO - En Nouvelle-Calédonie, le mystère des "super coraux" qui survivent dans des conditions extrêmes

En Nouvelle-Calédonie, les récifs souffrent, comme ailleurs, du réchauffement climatique. Une équipe de scientifiques a toutefois découvert des "super coraux", qui survivent dans des conditions extrêmes. Ils tentent de percer ce mystère, pour tenter de repeupler des zones endommagées.

Au cœur de la mangrove de Bouraké, à environ 80 kilomètres de Nouméa, se cache un mystère. En 2016, une équipe de scientifiques y a découvert 66 espèces de coraux. Leur spécificité : être en bonne santé. Et ce malgré des conditions extrêmes : une eau acide manquant d'oxygène qui, en été, atteint les 32°C. Un environnement en principe invivable pour les coraux, déjà extrêmement fragilisés par le réchauffement climatique.

Et pourtant, dans la mangrove de Bouraké, ces "super coraux" survivent. Depuis sa découverte, le récif est devenu synonyme d'espoir. "Il y a quand même de la vie. Si on arrive à décrypter les mécanismes qui font que les coraux peuvent résister à ces conditions, on peut peut-être l'utiliser pour améliorer d'autres coraux", explique au 20H de TF1 le scientifique Riccardo Rodolfo-Metalpa, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) de Nouvelle-Calédonie, membre de l'équipe à l'origine de cette étonnante découverte.

Des coraux nourris par des métaux ?

Qu'ont de particulier ces coraux pour s'adapter à de telles conditions ? C'est l'énigme que tentent de résoudre les scientifiques, en implantant des espèces de coraux extérieures au lagon. Et chaque fois, le résultat est le même. "Les coraux de l'extérieur qui sont transplantés ici sembleraient être plus forts. Il y a quelque chose qui donne de la résistance à ces coraux", détaille le chercheur.

Selon l'hypothèse privilégiée par les scientifiques, ces "super coraux" seraient nourris par des nutriments présents en grande quantité dans la mangrove : fer, nickel et manganèse. Des métaux qui agiraient comme des vitamines pour les coraux. C'est en tout cas ce que cherche à prouver depuis des mois Fanny Houlbreque, chercheuse à l'IRD, en analysant la production d'oxygène très élevée des coraux. "Quand il y a plus d'aliments, les coraux ont tendance à avoir plus d'algues dans leurs tissus, et ces algues vont produire davantage d'oxygène", souligne-t-elle.

Si la piste se confirme, nourrir les coraux de métaux pourrait donc les sauver. Voilà pourquoi Fanny Houlbreque se donne autant de mal. La chercheuse voudrait ensuite développer un projet d'ampleur : ouvrir d'immenses fermes à planctons, des organismes riches en fer. "On estime qu'on a 25% des récifs qui sont en état de dégradation. Le risque est d'en perdre 70 à 80%. [...] Il y a urgence." Et de fait, l'enjeu dépasse la survie des coraux, qui abritent eux-mêmes un quart des espèces sous-marines.