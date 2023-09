VIDÉO - Surtourisme : l'île de Bréhat fait le bilan de son expérimentation de quotas

Au fil de l'eau, un navire s'aventure autour de Bréhat (Côtes d'Armor), un archipel de 96 îles et îlots, étendu sur plus de 3 km². Lors d'une balade touristique commentée, les passagers découvrent l'Île, et nous avec eux, dans le reportage de TF1 ci-dessus. L'ïle de Bréhat fut le premier des sites naturels protégés de France, en 1907, et depuis les paysages n'ont pas perdu leurs attraits.