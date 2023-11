VIDÉO - Tarif progressif de l'eau : et si ça devenait la norme en France ?

Comment réduire notre consommation d'eau, un bien devenu très précieux ? Plutôt que le rationnement, une commune du Puy-de-Dôme a trouvé une solution originale et efficace. Plus vous faites couler le robinet, plus le tarif augmente.

Une bassine pour nettoyer les légumes est devenue indispensable à Lucie Geneix, habitante de Châteldon (Puy-de-Dôme). Pour elle, pas question de gaspiller une seule goutte d'eau. Ici, le prix de l'eau n'est pas fixe, mais progressif. "Plus on consomme, plus on paye. Eh bien, ça nous oblige à faire des économies et à faire attention", explique Roger Geneix. Cette mesure a été décidée par la commune en 2005. À l'époque, les neuf premiers mètres cubes étaient gratuits. "Le prix du mètre cube devrait rester le même quoi qu'on consomme", estime toutefois une habitante.

Désormais, c'est un syndicat qui gère l'eau de sept communes. Si les tarifs ont un peu augmenté, les résultats sur la consommation d'eau sont spectaculaires. "On était autour de 120 mètres cubes par ménage et par an. Et maintenant, on est rendu à 80 mètres cubes", affirme Guy Pradelle, président du syndicat. Pour aller encore plus loin, l'organisme traque aujourd'hui la moindre fuite sur son réseau. La marge de progression reste encore grande. À Châteldon, les fuites de canalisation sont responsables de la perte de 35% de l'eau.