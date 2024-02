VIDÉO - Tomates espagnoles : que valent vraiment les labels bio ?

La concurrence des fruits et légumes hispaniques a créé un incident diplomatique cette semaine. Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, a fustigé vertement la tomate bio espagnole. Ces produits pourtant labellisés sont-ils aussi bio qu'ils le prétendent ?

Ségolène Royal a attaqué la tomate bio espagnole, avant d'être vertement remise à sa place par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, rappelle Bastien Augey sur le plateau du 20H de TF1. "Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles ? C'est immangeable ! Le bio espagnol est un faux bio", estimait l'ancienne ministre de l'Environnement française, ce mardi 30 janvier sur BFMTV.

La tomate espagnole est imbattable Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol

Cette déclaration de l'ancienne candidate à la présidentielle a irrité les agriculteurs espagnols, et jusqu'à leur Premier ministre, comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de cet article. "Madame Royal n’a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles. Je l’invite à venir en Espagne. Elle verra que la tomate espagnole est imbattable", assurait-il fermement.

Les conditions du label bio

S'il est difficile d'arbitrer les positions sur le goût des tomates, on peut s'arrêter un instant sur cette idée de "faux-bio", avancée par Ségolène Royal. Que ce soit en Espagne ou en métropole, pour être labellisé "bio", et obtenir le droit d'arborer une estampille, les produits doivent répondre à des critères très précis, inscrits dans un règlement européen. Les OGM sont interdits, de même que la culture hors-sol, ou les pesticides de synthèse, énumère Bastien Augey.

La question des contrôles

Le label bio est-il pour autant la garantie d'une démarche intégralement vertueuse et écologique ? Tout dépend de la fiabilité des contrôles, sur lesquels l'ancienne ministre française dit justement avoir des doutes. En 2012, un rapport de la Cour des comptes européenne pointait plusieurs "défaillances" dans les contrôles opérés pour vérifier la réalité des engagements des agriculteurs "bio". Le rapport de 2019, cependant, notait des améliorations.

Les labels bios officiels ne garantissent pas des pratiques 100% écologiques ou vertueuses. Les immenses serres espagnoles, qui utilisent énormément d'eau et sous-paient les travailleurs agricoles, peuvent par ailleurs satisfaire à leurs conditions d'obtention. La culture sous serre, même si elle est moins répandue en France, est également théoriquement autorisée aux agriculteurs bio. La meilleure façon de se garantir une tomate issue d'une agriculture vertueuse, et un meilleur goût, reste de l'acheter de saison, entre juin et septembre.