VIDÉO - Toulouse : l'eau du robinet bientôt plus chère en été ?

La ville de Toulouse (Haute-Garonne) va mettre en place une tarification de l'eau du robinet en fonction des saisons. L'agglomération va inciter ses administrés à la sobriété en consommant moins pendant l'été. Mais la nouvelle ne fait pas l'unanimité.

Faire tourner sa machine à laver, prendre sa douche ou tout simplement se servir un verre d'eau... des gestes du quotidien qui pourraient bientôt coûter un peu plus cher à cette habitante près de Toulouse (Haute-Garonne). Pour 46 mètres cubes d'eau, elle paie déjà 151,41 euros par an. Une consommation d'eau que la retraitée a déjà réduite ces dernières années en faisant la chasse au gaspillage. "D'abord pour la planète parce que je suis sensibilisée à cette question et pour des raisons économiques", souligne-t-elle.

800.000 personnes concernées

Une facture dont le mode de calcul pourrait évoluer. La métropole propose d'instaurer une tarification saisonnière de l'eau potable : 42% plus chère de juin à octobre, 30% moins chère le reste de l'année, soit une différence d'un peu plus de deux euros le mètre cube entre l'hiver et l'été.

Une manière d'inciter la population à la sobriété, mais sans hausse de facture pour les petits consommateurs. "On veut trouver la solution la plus équitable possible. Une personne qui consommera de façon normale toute l'année les mêmes quantités d'eau ne paiera pas plus cher"assure, dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, Robert Medina, vice-président (Les Indépendants) de Toulouse Métropole, en charge de l'eau et de l'assainissement.

Dans les 37 communes de Toulouse Métropole, plus de 800.000 personnes seraient concernées par cette nouvelle tarification. Une mesure proposée après plusieurs années de sécheresse inédite dans le département. Cette association d'usagers n'est pas convaincue. Pour économiser l'eau toute l'année et pas seulement l'été, elle demande à la place une tarification progressive. "Très peu chers, voire gratuits les premiers mètres cubes et au fur à mesure que les consommateurs consomment plus, cette eau deviendrait plus chère", préconise Claude Touchefeu, membre de l'association "Eau secours 31" à Toulouse.