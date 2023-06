VIDÉO - "Toute une économie à terre" : des cultures dévastées par les orages de grêle dans plusieurs régions

Quinze minutes d'un orage intense de grêle, mardi 20 juin après-midi, ont suffi à anéantir la production de piments de Lorrie Guidat, agricultrice bio de Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques. "Sur les trois champs, on a 28.000 pieds, on en a perdu 90%", déplore la productrice de piments d'Espelette AOP dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. "Derrière, il y a des mois de travail, et la récolte est fortement compromise."