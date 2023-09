VIDÉO - Tri des déchets : encore trop d'emballages dans nos poubelles... vertes !

On trouve du plastique sur les fruits et légumes. Sur les plastiques de yaourt, du carton. Et quand on ouvre un emballage plastique, encore du plastique à l’intérieur, plein de petits emballages. "Il y en a trop. Puis, je n’en vois pas l’intérêt", affirme une cliente de supermarché, à Gattières dans les Alpes-Maritimes. Pour lutter contre ce suremballage, des lois ont été votées et les grandes surfaces font des efforts. Par exemple, les poires ont un nouvel emballage en 100% carton.