VIDÉO - Vacances à la montagne : les chemins de randonnée se transforment avec le changement climatique

Une fonte du glacier bien visible. À Chamonix (Haute-Savoie), les montagnes se sont transformées. Et le plus grand glacier français des Alpes ressemble désormais à une carrière de pierre. Comme le montre le reportage du 20H de TF1 visible en tête de l’article, le paysage parait désertique. Les randonneurs ne voient ni neige ni givre, mais simplement de la roche à nu. La glace restante n’est plus visible en été, elle reste cachée sous la pierre.

Depuis l’été 2022, cette zone a perdu près de 16 mètres d'épaisseur. Et la situation continue de se dégrader, selon les experts. Le réchauffement climatique et la fonte du glacier provoquent d’importantes chutes de pierre. Ce phénomène oblige les guides de haute montagne à changer les itinéraires des randonneurs et alpinistes, pour qu’ils soient en sécurité. "Il y a des blocs instables qui menacent un peu les pratiquants. Donc, on a décidé d'aménager un nouvel itinéraire en 2017", explique un guide alpin.