Vignerons : se diversifier avec l'élevage et le maraîchage pour durer

Bien-être animal, respect de l'environnement... tout est pensé pour favoriser la biodiversité. Dans les vignes, 250 arbres fruitiers vont enrichir le milieu. Et plus bas, sur le domaine, la nature des sols est propice au maraîchage. Les légumes sont vendus en circuit court. Chaque activité crée des emplois et de la polyvalence. La ferme contribue ainsi à la vie d'un territoire.