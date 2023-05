"Je risque le PV" : le casse-tête des ZFE pour ceux qui roulent avec une vieille voiture

À Rouen, les Crit'Air 4 et 5, qui concernent environ 15% des automobilistes, sont désormais interdits. C'est le cas de Régine. "Si je me fais arrêter, j'ai un PV parce que je n'ai pas le droit de rouler dans cette zone. On est tous conscients qu'il faut faire des gestes écologiques et je suis la première à le faire. Mais là, c'est injuste parce que c'est vraiment taxer les gens qui n'ont pas les moyens", déplore-t-elle.