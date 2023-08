VIDÉO - Villages fleuris : comment le label s'adapte au réchauffement climatique

Certains n'en ont que deux ou trois. Le village d'Avoine (Indre-et-Loire), lui, s'est vu décerner quatre fleurs. Il s'agit de la plus haute distinction dans l’attribution du label Villes et Villages fleuris, créé en 1959 et dont la coordination est assurée par le Conseil national des Villes et Villages fleuris (CNVVF). Mais si la présence de tombereaux de fleurs dans les rues était autrefois le critère principal permettant d'obtenir les petites fleurs tant désirées, la priorité va désormais aux plantations durables et aux efforts limitant les effets du réchauffement climatique.

Ainsi, le jury du label, en compagnie d'une équipe municipale, va se baser sur des critères très larges, à commencer par les économies d'eau réalisées dans le village. Mais pas seulement. "Il y a aussi l'énergie, l'éclairage public... Tout cela constitue nos critères dans la grille de notation", explique Stéphane Vangheluwe, membre du jury national du label Villes et Villages fleuris et directeur du cadre de vie de Roubaix (Nord).