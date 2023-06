VIDÉO - "Zéro artificialisation des sols" : pourquoi la proposition de loi inquiète les villages

Plus globalement, c'est l'aspect "arithmétique et général" de la loi qui crispe les élus, même si aucun ne remet en cause ses objectifs environnementaux. "On a beaucoup d'agriculture, on a beaucoup d'agro-alimentaire et c'est vrai qu'on a des entreprises qui nous prennent beaucoup de surface, on n'a pas les entreprises de service", insiste-t-il. "On est en phase avec le développement de ces entreprises mais regardez-nous différemment des métropoles", lance-t-il, à l'attention des députés.

Alors que près de 30.000 communes seront concernées par cet aménagement, les députés se veulent rassurants tout en soulignant qu'il ne faut pas oublier l'objectif de la loi. "On peut construire des logements neufs, on doit le faire avec cette sensibilité de la sobriété", résume Bastien Marchive, député (Renaissance) des Deux-Sèvres. Et de préciser : "il ne s'agit plus de faire de l'étalement urbain à outrance, ça ne veut pas dire ne plus construire de maisons individuelles, ne plus faire de lotissement".