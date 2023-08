Zone à faible émission (ZFE) et vignette Crit'air : le casse-tête des commerçants ambulants de Marseille

Et quand on lui dit qu’il pollue l’atmosphère, Bruno répond que la ZFE (zone à faible émission) n’est pas la solution. "On jette du matériel qui est en état de fonctionner, sans le recycler, pour en prendre du nouveau. On se donne bonne conscience. On ne fait que la mesure ici sur la ville de Marseille, on se dit effectivement oui ça pollue moins, sauf que tout ce que tu as fait fabriquer en Chine et ailleurs, c’est sur eux que ça émet", poursuit Bruno.