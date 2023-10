VIDÉO - Tortues du Var : pourquoi le Loto de la biodiversité vole à leur secours

Avant d’être relâchée dans la nature, chaque tortue est équipée d’un émetteur. Les scientifiques peuvent ainsi les repérer plus facilement. De cette manière, ils peuvent suivre leur état de santé, leur déplacement ainsi que leur comportement. "On veut connaître à quel âge c’est mieux de les relâcher. On va regarder leur dispersion. Donc, tout un tas de facteurs qui vont nous aider à optimiser les futurs relâchés", explique, dans la vidéo de TF1, Jean-Marie Ballouard, chargé de mission scientifique à la Station d'observation et de protection des tortues et de leurs milieux (Soptom), qui œuvre dans la lutte contre le déclin de ces populations.