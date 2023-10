TotalEnergies visée pour la première fois par une plainte au pénal pour "climaticide" et "homicide involontaire"

Quatre associations contre un géant du pétrole. L'entreprise TotalEnergies est accusée de "climaticide" et d'"homicide involontaire" par quatre organisations de défense de l'environnement. Le 22 septembre dernier, Darwin Climax Coalitions, Sea Shepherd France, Wild Legal et Stop EACOP-Stop Total en Ouganda ont déposé plainte contre le groupe et son projet pétrolier EACOP en Tanzanie et en Ouganda. "À l'heure de 'l'effondrement climatique', nous portons plainte contre TotalEnergies devant le juge pénal pour abstention de combattre un sinistre et homicide involontaire", ont indiqué les associations sur Twitter.