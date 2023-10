VIDÉO - Toulouse-Castres : le chantier de l'A69 ira "jusqu'à son terme", malgré l'opposition des écologistes

À 500 mètres de là, sur un autre site, des militants se relaient jour et nuit. Cette idée d'autoroute date des années 90, un projet jugé anachronique. "Ce qu'il faudrait faire, c'est renforcer le trafic ferroviaire. La route, elle existe déjà en soi et on n'a absolument pas besoin de gagner douze minutes sur ce trajet-là", déclare une militante.