Tourbière à l'arrêt dans la Manche : un retour pas si simple à la nature

Au cœur d'un marais, cela fait plus de 70 ans que la Tourbière de Baupte est exploitée. La tourbe qui en est extraite sert à produire du terreau. Pour prélever cette matière, la tourbière doit être asséchée. C'est pourquoi, depuis sept décennies, une usine pompe régulièrement l'eau du marais.

Mais, d'ici trois ans, ce pompage de l'eau ne sera plus autorisé pour une raison simple : la pollution que dégage le marais, une fois asséché. Privées d'eau, les plantes se décomposent. Ce sol peut alors émettre jusqu'à quatre millions de tonnes de carbone. Et en plus de la pollution, l'assèchement abîme les sols.