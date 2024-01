Traitements interdits utilisés par Nestlé sur ses eaux minérales : faut-il s'inquiéter ?

À la question "Que contient une bouteille d’eau minérale ou d’eau de source ?", vous répondrez sans doute de l’eau pure n’ayant subi aucun traitement. La réalité est un peu différente. Nestlé Waters a informé en 2021 les autorités françaises qu'il avait utilisé des traitements interdits d'ultraviolets et de filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales pour maintenir "leur sécurité alimentaire".

Aujourd'hui, dans vos rayons, toutes les bouteilles d’eau sont conformes à la législation. Mais pendant plusieurs années, Nestlé, numéro un du secteur, a utilisé une méthode interdite pour les eaux minérales et les eaux de source, comme les marques Vittel, Contrex, Perrier et Hépar.

Pour avoir cette appellation, l’eau ne doit pas être filtrée. Mais après avoir trouvé des traces de bactéries et de pollutions dans les eaux, près de son usine des Vosges, Nestlé a utilisé des traitements aux charbons actifs et aux ultraviolets pour la purifier. L’industriel a fait son mea-culpa. "Tout en garantissant la sécurité alimentaire, nous avons utilisé des mesures de protection qui n’étaient pas en ligne avec le cadre réglementaire ou avec son interprétation", a affirmé Muriel Lienau, présidente de Nestlé France dans un communiqué.

Les autorités savaient

Il n’y a rien de dangereux pour la santé des consommateurs, mais l’appellation "eau minérale" n’aurait jamais dû être inscrite sur la bouteille. "C'est trompé le client, c'est grave !", nous lance une passante.

Les autorités, étaient-elles au courant ? Oui, depuis 2021. Le gouvernement a alors confié à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) une "mission d'inspection des usines de conditionnement d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source" en France. Contactée, l'Igas confirme avoir mené des inspections dans les usines. De son côté, Nestlé a réduit la production de bouteilles près de son usine des Vosges. Elle a également arrêté d'exploiter deux puits qui aliment l'Hépar.

Pour les associations de consommateur, Nestlé a dû bénéficier d'une tolérance. "On a l'impression qu'il y a eu une espèce de petit arrangement pour qu'il puisse continuer leur pratique illégale et continuer à vendre leurs produits qui sont non conformes", nous explique la présidente de l'organisation Ingrid Kragl.