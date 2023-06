VIDÉO - "Dix secondes et on perd tout" : à La Laigne, des dizaines de maisons inhabitables après le séisme

Partout, des fissures font parfois le tour des maisons. Une secousse trop forte et le clocher de l'église pourrait s'effondrer. Près de 50 pompiers inspectent encore les dégâts, maison par maison. Bilan provisoire samedi soir : près de 80 foyers inhabitables à La Laigne. Difficile à entendre pour Tony, il venait tout juste de rénover sa maison. "Il y a des tableaux accrochés au mur, tout est par terre, il y a des bouts de verre partout, les cheminées sont par terre, comme s'il y avait eu une guerre à la maison. Ça a duré dix secondes et on perd tout", raconte-t-il.