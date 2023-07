VIDÉO - "On nous laisse tomber" : le désespoir des sinistrés du séisme des Deux-Sèvres

Leur canapé est transformé en lit de fortune. Depuis deux semaines, Sylvie et Daniel se sont réfugiés dans une pièce, l'une des seules qui ne menace pas de s'effondrer. Ils n'ont pas d'autre endroit où vivre, et aucune nouvelle des assurances. "On ne sait rien. En fait, on nous laisse tomber. Rester ici, j'ai du mal, parce que j'ai peur que ça s'écroule. Le bruit, comme une bombe, je l'entends encore dans mes oreilles", témoigne avec émotion une riveraine.