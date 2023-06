VIDÉO - Séisme : grosse frayeur et dégâts à La Laigne, village de 500 habitants partiellement évacué

Elle menace de s'effondrer à chaque instant. Escorté par les pompiers, cet habitant découvre sa maison après le séisme, ce samedi matin. Ils ont pour mission de déterminer si elle est toujours habitable. "On voit qu'à ce niveau-là, on a une séparation du mur dans laquelle on peut rentrer complètement une main, donc ça veut dire qu'à un moment il y a eu un mouvement du mur vers l'extérieur et c'est ce qui peut amener, en fonction des mouvements, un éclatement des murs et potentiellement un effondrement", explique un commandant des sapeurs pompiers du SDIS 24.