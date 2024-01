Séismes au Japon : 4000 soldats et pompiers en renfort, les recherches continuent pour retrouver des survivants

Au moins 64 personnes sont mortes après plusieurs séismes qui ont touché le Japon le 1ᵉʳ janvier dernier. De nombreuses zones sont dévastées et les pénuries commencent à se faire sentir, surtout le manque d’eau.

Des quartiers rayés de la carte, des immeubles renversés et des maisons emportées par les glissements de terrain. Sur des kilomètres, les routes sont coupées en deux, fracturées par le séisme. En l'espace de quelques heures, la côte ouest du Japon a subi plus de 150 secousses et c’est sur la péninsule de Noto que les dégâts sont les plus impressionnants. Le petit port de Wajima est méconnaissable. Des bateaux de pêche ont été emportés sur le quai et une partie du centre-ville a été incendiée.

Les recherches continuent

La maison de Miki Kobayashi, rescapée du séisme, tient toujours debout, mais à l'intérieur, tout a été détruit. Sur le terrain, les secouristes s'activent pour retrouver des survivants sous les décombres. Des pompiers tentent de se frayer un chemin pour sauver plusieurs personnes prises au piège, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Dans les zones sinistrées, l’aide humanitaire s’organise. Sur les images, des rescapés viennent chercher de l’eau potable, tous sont sidérés par la violence du séisme. Mardi 2 janvier soir, plus de 4000 soldats et pompiers ont été envoyés en renfort dans les zones les plus touchées. Le gouvernement a également annoncé l'envoi de nourriture et de biens de première nécessité pour les rescapés.