VIDÉO - Tri des déchets : indispensable mais polluant, le sac-poubelle évolue

Un arc-en-ciel de plastique : bienvenue dans l'une des quatre usines françaises du plus gros fabricant de sacs-poubelles d'Europe, à Ouville-la-Rivière (Seine-Maritime). Il en fabrique quatre milliards par an. Et tout commence par des petites billes de plastique, qui sont ensuite malaxées et chauffées à 200 °C. Ce procédé va permettre de former d'étonnants ballons de treize mètres de haut.