Tri des déchets : les Français, très mauvais élèves

Réflexe inconscient, chacun d'entre nous jette d'un geste 350 kg d'ordures ménagères par an. Des sacs poubelles, qui le plus souvent, finissent brûlés. À l'incinérateur d'Ivry, 500 camions passent chaque jour à la pesée. 2 300 tonnes de détritus seront déversés dans une fosse du matin au soir. C'est beaucoup, d'autant que bon nombre des déchets n'ont rien à y faire, comme les bouteilles plastiques qui ne seront pas recyclées. Tout est mélangé et envoyé indistinctement dans un seul et même four.