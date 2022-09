Recyclage : cette application vous aide à mieux trier vos déchets

Yaourt, produits vaisselle, aérosol... ce n'est pas toujours facile de savoir dans quelle poubelle jeter un emballage. Créée au début du mois de septembre, l'application Montri vous donne la réponse, soit en scannant le code-barres, soit en entrant directement le nom du produit. "On avait tendance à jeter tout ce qui est plastique dans la poubelle de recyclage, et on s'est rendu compte que c'est une erreur", explique Aurélie, l'une des premières à l'avoir testée.