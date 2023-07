VIDÉO - Trier vos déchets en verre peut vous rapporter des bons d'achat

Mathieu est un consommateur averti. Pour jeter ses contenants en verre, il utilise désormais l'application Cliiink récemment lancée dans plusieurs communes auvergnates. Celle-ci lui permet de cumuler dix centimes par verre jeté. "Je le faisais déjà avant, mais c'est vrai que ça donne un côté un peu ludique. Et puis on peut prendre des comptes pour la famille. Ça incite aussi mes parents à l'utiliser et c'est plutôt intéressant", se réjouit-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Pour l'utiliser, rien de plus simple : après l'avoir téléchargé, il n'y a plus qu'à scanner son téléphone sur la borne et à jeter ses déchets. L'argent cumulé offre des réductions allant de 5 à 20% dans différents commerces près de son domicile.