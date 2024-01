VIDÉO - "Trois quarts de la production pillée" : les pêcheurs d'eau douce partent en guerre contre les cormorans

Le nombre de poissons dans les étangs en France a été divisé par quatre en 20 ans, et le coupable, c'est le cormoran. Cet oiseau migrateur, protégé depuis 1979, est donc devenu la bête noire des pêcheurs d'eau douce. Mais ils ont du mal à se faire entendre, vu le contexte écologique.

Pour certains, le cormoran est un oiseau majestueux, mais pour Erik Bernard, pisciculteur à Bressuire (Deux-Sèvres), il est devenu un cauchemar. Pointant un étang, il estime qu'environ 45.000 à 50.000 cormorans viennent se nourrir de ses poissons. Car depuis quelques années, cet oiseau migrateur dévore régulièrement sa production : des carpes, des anguilles ou des brochets. Agacé, il ne compte plus ses pertes. "Entre 50.000 et 55.000 euros par an de pertes piscicoles, donc ce sont les trois quarts de la production qui est pillée. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui pourraient survivre", se désole-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Reconnaître le préjudice

Et ce n'est pas un cas isolé. En France, des centaines d'entreprises sont touchées. Erik a demandé réparation auprès de l'État, mais il n'a rien obtenu pour le moment. "Ce que je demande, c'est qu'on reconnaisse tout simplement notre préjudice. Les éleveurs qui subissent des préjudices suite au loup et à l'ours sont dédommagés. Pas nous", dénonce-t-il. Depuis la protection de l'espèce par l'Union européenne en 1979, la population des cormorans s'est considérablement développée, avec des oiseaux de plus en plus sédentaires.

"Jusqu'en 1983, on avait à peu près 15.000 oiseaux présents sur la France. En 2021, on a une population qui a été multipliée par 10", explique Cédric Dubois, chargé de développement à la Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique des Deux-Sèvres. Dans ce département, cette fédération suit particulièrement ce dossier. Chaque année, la France autorise la régularisation des cormorans, 305 tirs sont autorisés dans les Deux-Sèvres, mais cela ne suffit pas. "L'année dernière, on a arrêté les tirs un mois en avance parce que le quota avait été atteint. Il est trop limité et les zones où on peut réguler sont trop limitées. Ce qu'il faut, c'est retrouver un équilibre", précise Cédric Dubois.

TF1

Pour l'ornithologue Loïc Marion, chercheur au CNRS, qui étudie les cormorans depuis des années, il faut relativiser l'action de ces oiseaux. "Les pêcheurs pensent souvent qu'il y a une prédation excessive d'un grand cormoran. Ça peut être vrai sur des piscicultures, mais sur les grandes étendues d'eau, les fleuves, les rivières, ils prennent à peu près 3 à 5% du stock de poissons", assure-t-il. Aujourd'hui, on compte 110.000 cormorans en France.