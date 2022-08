Un béluga perdu dans la Seine

Il continue à s'enfoncer à l'intérieur, dans les méandres du fleuve. La préfecture de l'Eure et plusieurs associations mobilisent des moyens pour le repérer, le suivre et tenter de lui porter secours. Les bélugas sont des mammifères marins qui, d'ordinaire vivent en groupe dans les régions froides, au Nord du Canada, de la Norvège ou de la Russie. La raison de la présence d'un individu solitaire, dans les eaux douces tempérées reste un mystère et une inquiétude.