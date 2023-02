VIDÉO - "Vous nous poussez à bout" : Emmanuel Macron invectivé par un activiste écolo au Salon de l'Agriculture

"La convention citoyenne a été balayée, les dénis démocratiques s'enchaînent", a-t-il aussi accusé, faisant référence à la Convention citoyenne sur le climat, lancée par le chef de l'État en 2019. Des propositions avaient vu le jour, reprises en partie dans une "loi climat" de juillet 2021, mais de façon très insuffisante aux yeux des participants. "Vous nous menez dans le gouffre, (...) vous nous poussez à bout. On ne se laissera pas faire", a encore martelé le jeune homme.

"Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique", lui a alors rétorqué Emmanuel Macron, en l'interrogeant : "Je suis élu par le peuple français, vous êtes élus par qui ?". "C'est pas un débat !", a insisté le militant. "Et ben alors, partez, si c'est pas un débat !", lui a répondu le président de la République.

Alors que le militant a fait valoir que "c'est la vie de (sa) petite sœur qui (était) en jeu", Emmanuel Macron a évoqué en réponse "la vie des agriculteurs, c'est la vie de nos compatriotes". Encore interpellé sur "la rénovation thermique des bâtiments", il a répondu : "C'est ce qu'on fait !" "Je veux bien vous répondre, mais vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse. Ça vous ressemble, et ça, ça ne sert à rien !", a conclu le chef de l'État, avant de glisser, quelques minutes plus tard : "Moi, j'accepte de me faire engueuler, de me faire bousculer, mais j'aime pas tellement l'interpellation sans le débat".