Un mois après, le feu de déchets de Saint-Chamas brûle toujours

Non loin de là, une station des mesures des principaux polluants a été installée. Pendant douze jours, au cours du dernier mois, les riverains ont été surexposés aux particules fines. Sur ce site, étaient entreposés 30 000 mètres cubes de déchets. Trente fois plus que la limite autorisée. Entre l’exploitant et les autorités, une bataille administrative commence.