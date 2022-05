Un nouvel insecte attaque les pins dans le Var

Des pins aux branches mortes et aux aiguilles roussies. Ce ne sont pas les ravages d'un incendie, mais les dégâts causés par un insecte : la cochenille-tortue du pin. Détectée dans l'Hexagone, il y a moins d'un an, cette espèce se répand rapidement dans le golfe de Saint-Tropez. "Cela fait peur parce qu'il va y avoir un impact sur l'environnement et le paysage", affirme Eric Chapin, arboriste. Ces arbres font effectivement partie du patrimoine de la région.