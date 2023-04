VIDÉO - Un parc éolien sort de terre dans le Morbihan, après 13 ans de procédures

Selon lui, la majorité des habitants de Forges-de-Lanouée est favorable à ce parc éolien. "Quand il n'y a pas de vent, on entend du bruit, mais c'est vraiment un tout petit peu. Quant à la vue, ça ne me dérange pas non plus", confirme un résident proche des installations. Depuis son jardin, on aperçoit à l'horizon les pales d'une éolienne tournant dans le vent. "Quand c'est aussi loin que ça, ça ne me dérange pas."

D'après le maire, si le parc a mis treize ans à sortir de terre, c'est surtout à cause des recours en justice d'opposants de villages voisins, rejetés en moyenne neuf fois sur dix, mais qui retardent les projets. En dix ans, ils ont arraché une seule victoire selon Anne-Marie Robic, déléguée de Sites & Monuments, une association nationale de défense du patrimoine, "pour une atteinte à un paysage emblématique, les Montagnes Noires, le point culminant du Morbihan".

Noël Le Breton, fondateur de l'association "Vent de Panique 56", se dit quant à lui "complètement impuissant". "C'est le pot de terre contre le pot de fer", tance-t-il. Mais les opposants se félicitent tout de même de retarder les projets de construction de ces moulins à vent, qui dénaturent selon eux le paysage. "Ce qu'il faut défendre, c'est une électricité décarbonée, il faut arrêter le tabou du nucléaire", plaide Anne-Marie Robic.